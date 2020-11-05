Eski başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 14'üncü yılında kabri başında anıldı

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç, Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.
Ecevit'in kabrine çelenk bırakılmasının ardından konuşan Önder Aksakal, ziyareti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ecevit'in gösterdiği yolda aynı anlayış ve ilkelerle yürümeye devam ettiklerini belirten Aksakal, "Bülent Ecevit, 97 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 81 yılını yaşamış ve siyaset arenasında bulunduğu her aşamada dürüst yaşamın, halkçı anlayışın, vatansever ve milliyetçi duruşun timsali olmayı başabilmiş bir siyaset adamıydı." dedi.
Bülent Ecevit sonrası "Avrupa Birliği ile ilişkiler, PKK ile mücadele, Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılan bazı yanlışların oluşturduğu enkazlar temizlenerek asıl olması gerekenler şimdi yapılmaya çalışılıyor." diyen Aksakal, "Siyaset kurumu da aynı dejenerasyon altında çözüm üretmekten uzak yapısıyla bu kötü gidişi besliyor ve belirsizliğin pençesinde zaman tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu.
DSP'nin laik ve demokratik Cumhuriyetin güvencesi olduğunu ifade eden Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmek ve yeniden iktidar olmak zorundayız. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'nin tek ihtiyacı, dürüst, halkçı, vatansever ve milliyetçi bir sol partinin iktidarıdır."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Ecevit'in, Türk siyaseti ve devlet hayatına dürüstlüğü gösteren eşsiz bir lider olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bülent Ecevit, sadece siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda hayatıyla da hepimiz için örnek oldu. Bugün kendisini özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bugün sizi anmaya geldik. Siz ömrünüzü siyasetle geçirdiniz. Kabrinizin başında size saygımızı iletiyoruz ve herhangi bir siyasi değerlendirmede bulunmuyoruz. Bu vesiyle hanımefendi eşiniz Rahşan Ecevit'i de saygıyla anıyoruz."
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