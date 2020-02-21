Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç, hayatını kaybetti. Sinan Kılıç'ın cenazesi pazar günü öğlen namazının ardından Fatih Camii'ndeki törenin ardından toprağa verilecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."