Eski bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlanıyor

Öğle namazını müteakiben kılınan namaza, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.

Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ahlat'a götürüldü.