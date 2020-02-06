Eski AYİM üyesi Akgül'e FETÖ'den hapis

06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akgül ve avukatları katıldı.
Duruşmada, sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Turgay Akgül, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
Esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.
Sanığın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Turgay Akgül'e " FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.
Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi. Tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
SUÇLAMALAR
Esas hakkındaki mütalaada, sanık Akgül'ün terör örgütü içerisinde yer aldığı, AYİM'de örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.
FETÖ'nün askeri yüksek yargı üyelerine özel önem verdiğine işaret edilen mütalaada, darbe girişimi sırasında yayınlanan sözde sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Akgül'ün görevine devam edeceğinin bildirildiği kaydedilmişti.
Mütalaada, Akgül'ün AYİM'de çalıştığı süre içerisinde de örgüt üyelerini korumaya yönelik çaba sarf ettiği, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hücre yapılanmasında yer aldığı bildirilmişti.
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