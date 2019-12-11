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Darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzey yöneticilerinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, son duruşmaya da katılmayan sanık eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin gelmedi. Sanığın avukatı da mahkemeye mazeret bildirdi.
Sanık avukatının mazeretinin kabul edildiği duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
Mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden, sanık Ertuğrul Şahin'in, terör örgütü içerisinde yer aldığı, AYİM'de örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Sanığın, diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme noktasındaki yetkileri gözetildiğinde, FETÖ silahlı terör örgütünün hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.
Mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK),kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması talep edildi.
TCK'nin 314. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu sonucuna varıldığı kaydedilen mütalaada, açıklanan gerekçelerle sanığın, TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önce çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Ocak 2020'ye bıraktı.
ÖNCEKİ DURUŞMAYA DA GELMEMİŞTİ
Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nde görülen önceki duruşmaya da gelmeyen Şahin hakkında, kolluğa imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal etmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı.
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