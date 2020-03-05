Eski Aydın Emniyet Müdürü'ne FETÖ'den hapis cezası



Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında dava açılan eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Turan Temel, sanık avukatı ve yakınları katıldı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Temel, beraatini talep etti.

Sanık ve avukatının savunmalarını tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Temel'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

FETÖ'ye üye olmak suçundan 24 Nisan 2018'de tutuklanan Temel, 7 Eylül 2018'de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.