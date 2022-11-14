Eski araç parçalarından 'UTV' yaptılar

"KIRILIR, BOZULUR DİYE DERDİMİZ YOK"

Emrah Çakar, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Rize'de çocukların tahta araba yaptığını belirterek, kendilerinin de çocukluk heveslerinin içlerinde kalması nedeniyle böyle bir çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Pandemi sürecinin çalışma süresini uzattığını vurgulayan Çakar, şöyle konuştu:

"Erkenden çalışmaya başlıyorduk. Ham olan malzemeleri elle işledik. Beş ay boyunca şartların bize verdiği imkanlar doğrultusunda aracı ortaya çıkardık. Çevremizdekiler, 'Olmaz, yürümez' diye düşünüyorlardı. Çalıştığımız dönemde çok ses yaptık. Komşularımız, akrabalarımız bize tahammül etti. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum."