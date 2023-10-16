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        Haberler Yaşam Eski albümleri karıştırırken beklenmedik karelere denk gelen kullanıcılar ilginç fotoğraflarla herkesi gülümsetiyor

        Eski albümleri karıştırırken beklenmedik karelere denk gelen kullanıcılar ilginç fotoğraflarla herkesi gülümsetiyor

        Eski fotoğraflara bakmak, nostaljik bir aktivite olabilir; bu kimi zaman bizi hüzünlendirse de aslında geçmişte unutulan birçok harika anıyı da bize hatırlatır. Hatta belki de gün boyu size kahkaha atmanız için harika bir bahane bile sunabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:37
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        • 1

          "Kocamın tüm zamanların en sevdiğim fotoğrafı. Bu fotoğrafta 20 yaşındaydı."

        • 2

          "'Aile fotoğrafında siyah giyin' notunu alamamışım ve kimse 10 yaşındaki bana fermuarımın kapalı olduğunu söylemeyi düşünmemiş."

        • 3

          "Büyükbabam plajda hemşire gibi giyinmişti. Kostüm partisi bile değildi, sadece komik olacağını düşünmüştü. 1950'ler."

        • 4

          "Bugün ailemin evinde tuhaf görünümlü bir bebeğin bazı eski fotoğraflarına rastladım. Benim 4 haftalık halim olduğunu öğrendim."

        • 5

          "Kız kardeşimin eski bebeklik fotoğrafını buldum. Üzgünüm abla."

        • 6

          "Eski bir aile fotoğraf albümünü karıştırıyordum, 9 yaşımda çekilmiş bir fotoğrafımı buldum."

        • 7

          "Annem "P...k" temalı bir doğum günü partisi yapmama izin verdi. 10 yaşındaydım."

        • 8

          "Eşim, 6 yaşında."

        • 9

          "Babamın çocukluğuna ait bu sevimli/komik fotoğrafı buldum. Beni güldürdü."

        • 10

          "2000 dolaylarındaki 9 yaşındaki ben, bu fotoğrafın HER bölümünü seviyordum."

        • 11

          "Arkadaşımın bebeklik fotoğrafını paylaşayım dedim."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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