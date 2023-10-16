Eski albümleri karıştırırken beklenmedik karelere denk gelen kullanıcılar ilginç fotoğraflarla herkesi gülümsetiyor
Eski fotoğraflara bakmak, nostaljik bir aktivite olabilir; bu kimi zaman bizi hüzünlendirse de aslında geçmişte unutulan birçok harika anıyı da bize hatırlatır. Hatta belki de gün boyu size kahkaha atmanız için harika bir bahane bile sunabilir.
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"Kocamın tüm zamanların en sevdiğim fotoğrafı. Bu fotoğrafta 20 yaşındaydı."
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"'Aile fotoğrafında siyah giyin' notunu alamamışım ve kimse 10 yaşındaki bana fermuarımın kapalı olduğunu söylemeyi düşünmemiş."
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"Büyükbabam plajda hemşire gibi giyinmişti. Kostüm partisi bile değildi, sadece komik olacağını düşünmüştü. 1950'ler."
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"Bugün ailemin evinde tuhaf görünümlü bir bebeğin bazı eski fotoğraflarına rastladım. Benim 4 haftalık halim olduğunu öğrendim."
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"Kız kardeşimin eski bebeklik fotoğrafını buldum. Üzgünüm abla."
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"Eski bir aile fotoğraf albümünü karıştırıyordum, 9 yaşımda çekilmiş bir fotoğrafımı buldum."
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"Annem "P...k" temalı bir doğum günü partisi yapmama izin verdi. 10 yaşındaydım."
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"Eşim, 6 yaşında."
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"Babamın çocukluğuna ait bu sevimli/komik fotoğrafı buldum. Beni güldürdü."
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"2000 dolaylarındaki 9 yaşındaki ben, bu fotoğrafın HER bölümünü seviyordum."
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"Arkadaşımın bebeklik fotoğrafını paylaşayım dedim."
Kaynak: Reddit