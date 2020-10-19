Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in yargılanmasına devam edildi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Alikanoğlu, bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in, yargısal faaliyetleri nedeniyle mazeret dilekçesi gönderdiğini belirtti.

Söz verilen sanık Birol Erdem, duruşmalarda delillerini sunduğunu, yapıya karşı yürüttüğü faaliyetleri anlattığını söyledi. Duruşmada dinlenmesini istediği kişilerin olayların yakın tanığı olduğunu ifade eden Erdem, heyetin uygun göreceği kişilerin çağrılıp dinlenmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil ve Danıştay Üyesi Mustafa Gökçek'in de arasında bulunduğu tanıkların dinlenilmesi taleplerini reddetti.

Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.