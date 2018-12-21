21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Avrupa ve NATO'da en büyük ordulardan birine sahip olan Türkiye'nin Washington için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, bu açıdan Trump'ın Suriye'den çekilme kararının "Ankara ile ilişkileri geliştirme yönünde isabetli bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Al Jazeera televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Kimmitt, "Sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hakkındaki tüm planlarında Başkan Trump'ı Türkiye ile uzun vadeli ilişkileri göz önünde bulundurması için ikna etti." ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre, Türkiye'nin 2002 yılında Irak'a girmek isteyen ABD askerlerine topraklarını açmayı reddetmesinden bu yana iki ülke ilişkilerinde gerileme yaşandığını kaydeden Kimmitt, bunda Washington'un FETÖ ve YPG'ye olan desteğinin de etkili olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bölgede birçok açıdan değerli bir ABD müttefiki olmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Kimmitt, şunları kaydetti:
"(Türkler) Birçok çatışmada yıllardır bizimle birlikte savaştı. ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yaptılar. ABD'in Türkiye ile olan ilişkileri diğer unsurlarla ilişkilerine kıyasla çok daha önemlidir. Trump'ın bu (Suriye'den çekilmesi) politikasının çok akıllıca olduğunu düşünüyorum. Türkiye, ABD için önemlidir. (Suriye'den çekilme) Bu da Türkiye'yi geri kazanmak için iyi bir adımdır."
''ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ GEÇİCİ VE TAKTİKSELDİ''
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu kendilerinin de kabul ettiğini ifade eden Kimmitt, ABD'nin bu örgüte olan desteğinin geçici ve taktiksel olduğuna vurgu yaptı.
Bizzat eski ABD Savunma Bakanı'nın "YPG'nin doğrudan PKK ile bağlantılı olduğunu" açıkladığını hatırlatan Kimmitt, şunları aktardı.
"Biz YPG ile bu anlaşmayı yaptığımızda bizim desteğimizin geçici ve taktiksel olacağını söyledik. Başkan Trump şu anda tam olarak buna uygun bir karar verdi. Biz çekiliyoruz. DEAŞ artık ABD'ye varoluşsal bir tehdit oluşturmuyor. Açık olursak yenildi ancak yok edilmedi. Türkler olsun Kürtler olsun ya da Ruslar olsun bu işi başkalarına bırakalım. DEAŞ'ın yok edilmesi neden ABD'nin sorumluluğunda olsun?"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!