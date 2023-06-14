ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerini yeniden kazanması halinde Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını vurgulayan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım." dedi.

"DERİN DEVLETİ TAMAMEN YOK EDECEĞİM"

Trump, konuşmasında ayrıca, ülkenin seçim ve sınır politikalarının altını oyduğunu iddia ettiği kişilerden de hesap soracağına işaret ederek, "Yeniden seçildiğimde, yeniden seçileceğiz başka seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim." ifadesini kullandı.

Eski Başkan Trump, hakkındaki soruşturmaları ise "ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi" olarak niteledi ve bunların "siyasi motivasyonlu olduğunu" ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaların "Biden ailesi hakkındaki rüşvet iddialarından" dikkatleri başka yöne çekme amaçlı olduğunu iddia eden Trump, "Casusluk ve gerçek suçlardan dikkatleri başka yerlere çekmek istiyorlar. Hadi Trump'ı suçlayalım ki 5 milyon dolarlık rüşvetten bahsedemesin." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'e ise "haydut" ve "dengesiz" diye hitap etti.