Trump: Ukrayna, Putin ile anlaşmalı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya'nın işgalinin önlenebilmesi için Ukrayna'nın Putin ile anlaşması gerektiğini dile getirdi. Ukrayna'da yaşananların çok üzücü olduğunu söyleyen Trump, Ukrayna'nın Kırım'dan vazgeçmesi ve NATO'ya katılmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Trump, Rusya'nın saldırılarının başladığı dönemde halen ABD başkanı olsaydı bu işgalin asla gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Putin, bunu ben varken yapamazdı. Şu an onların Putin ile anlaşması gerekiyor." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.