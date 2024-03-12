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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump: Tekrar seçilirsem ilk iş olarak Meksika sınırını kapatacağım

        Eski ABD Başkanı Trump: Tekrar seçilirsem ilk iş olarak Meksika sınırını kapatacağım

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'e geçmesi halinde ilk icraatının 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından hüküm giyen kişileri serbest bırakmak olacağını söyledi. Trump, Meksika sınırını kapatacağını da belirtti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:43
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        Trump: Seçilirsem ilk iş olarak Meksika sınırını kapatacağım
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        ABD başkanlığına bir kez daha aday olan Donald Trump, seçilmesi halinde ilk icraatının Meksika sınırını kapatmak olacağını söyledi.

        Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan dün yaptığı açıklamada Kongre baskınına katıldığı için tutuklananları serbest bırakacağını da belirtti.

        77 yaşındaki siyasetçi, "Bir sonraki başkanınız olarak ilk icraatım sınırı kapatmak ve haksızca hapsedilen 6 Ocak rehinelerini serbest bırakmak olacak" dedi.

        Trump daha önce de ABD Kongresi baskınında tutuklanan destekçilerinden "rehine" diye bahsetmiş ve onların serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu. Cumhuriyetçi Partili Trump, ocakta düzenlediği mitingde rakibi olan ABD Başkanı Joe Biden'dan tutukluların salınmasını istemişti.

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        Trump ayrıca Aralık 2023'teki açıklamasında "Seçilirsem sadece ilk gün diktatör olacağım" demişti.

        MEKSİKA SINIRINDAN GEÇİŞLER SÜRÜYOR

        ABD'nin tamamı Meksika'yla olan güney kara sınırı 3 bin 145 kilometre uzunluğunda. Teksas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya eyaletleri bu sınır hattında yer alıyor.

        Eski ABD Başkanı Trump, Kovid-19 pandemisinin ardından Sağlık Kanunu'nun salgın hastalıklarla ilgili 42. maddesini gerekçe göstererek Mart 2020 tarihi itibarıyla ülkeye gelen göçmenleri geri göndermişti.

        Salgın sonrası Mayıs 2023’ten sonra 42. maddenin hükmünün sona ermesiyle Meksika sınırından yasa dışı geçişler artmıştı. ABD Sınır Devriyesi verilerine göre, Aralık 2023'te de bir ayda en yüksek rakam olan 250 bin kişiye ulaşıldı.

        Cumhuriyetçiler, Biden yönetimi sırasında ülkeye giren yasa dışı göçmen sayısının 7 milyonu aştığını savunuyor.

        KONGRE BASKININDA NE OLMUŞTU?

        ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

        Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

        ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

        Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçlamıştı.

        Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senato'da yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklanmıştı.

        ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre 6 Ocak 2021'den bu yana yaklaşık 1358 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yaklaşık 500 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
        #ABD
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