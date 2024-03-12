Eski ABD Başkanı Trump: Tekrar seçilirsem ilk iş olarak Meksika sınırını kapatacağım

ABD başkanlığına bir kez daha aday olan Donald Trump, seçilmesi halinde ilk icraatının Meksika sınırını kapatmak olacağını söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan dün yaptığı açıklamada Kongre baskınına katıldığı için tutuklananları serbest bırakacağını da belirtti.

77 yaşındaki siyasetçi, "Bir sonraki başkanınız olarak ilk icraatım sınırı kapatmak ve haksızca hapsedilen 6 Ocak rehinelerini serbest bırakmak olacak" dedi.

Trump daha önce de ABD Kongresi baskınında tutuklanan destekçilerinden "rehine" diye bahsetmiş ve onların serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu. Cumhuriyetçi Partili Trump, ocakta düzenlediği mitingde rakibi olan ABD Başkanı Joe Biden'dan tutukluların salınmasını istemişti.

REKLAM

Trump ayrıca Aralık 2023'teki açıklamasında "Seçilirsem sadece ilk gün diktatör olacağım" demişti.

MEKSİKA SINIRINDAN GEÇİŞLER SÜRÜYOR

ABD'nin tamamı Meksika'yla olan güney kara sınırı 3 bin 145 kilometre uzunluğunda. Teksas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya eyaletleri bu sınır hattında yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Trump, Kovid-19 pandemisinin ardından Sağlık Kanunu'nun salgın hastalıklarla ilgili 42. maddesini gerekçe göstererek Mart 2020 tarihi itibarıyla ülkeye gelen göçmenleri geri göndermişti.