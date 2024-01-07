Eski ABD Başkanı Trump seçim yarışına girebilecek mi? Kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek

ABD SİYASETİNİN EN SICAK BAŞLIKLARINDAN BİRİ

15 Ocak'ta Iowa'da ilk ön seçimlerin başlayacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme hakimlerinin yakın zamanda toplanarak ABD siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan "Trump'ın bazı eyaletlerde seçimlere girip girmeyeceğine" ilişkin bir karara varması bekleniyor.