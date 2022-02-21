Trump'ın uygulaması App Store'da

Reuters

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması 'Truth Social' Apple'ın App Store mağazasında hizmete sunuldu.

Trump'ın, 2021 ABD Başkanlık seçimlerinde kışkırtıcı açıklamaları sebebiyle Twitter ve Facebook hesapları yasaklanmıştı.

Sosyal medya hesapları yasaklanan Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı kuracağını açıklamıştı.

Dün gece uygulamayı indirmeye çalışan bazı kullanıcılar hesap açmada sorun yaşadıklarını veya

"Yoğun talep nedeniyle, sizi bekleme listemize aldık" gibi bir mesajla karşılaştıklarını belirtti.

Trump'ın yeni sosyal medya uygulaması App Store'dan indirilebilecek.