Eski ABD Başkanı Trump'ın eski eşi hayatını kaybetti

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti.

Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi.

Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.