Trump evinde bulunan gizli belgelerle ilgili dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump , Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından elde edilen yaklaşık 100 gizli belgeyi, bağımsız bir hakemin veya özel bir hakimin incelemesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Avukatlar, Yüksek Mahkemeden, Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulundu.

Dava dosyasında avukatlar, "Bu davanın eşine rastlanmamış koşulları - 45. ABD Başkanı'nın, siyasi rakibinin ve halefinin yönetimi tarafından soruşturulması - Bölge Mahkemesinin daha ihtiyatlı davranmasının kayda değer gerekliliğini; ayrıca adaleti, şeffaflığı ve kamu güveninin devamlılığını temin etmek için yargıç tarafından özel bir görevli atanmasını zaruri kılmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın evine yapılan baskınla elde edilen belgelerin şeffaflıkla incelenmesi talep eden avukatlar, "bir başkanın evine yapılan baskın sırasında ele geçirilen materyallerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde incelenmesine ilişkin herhangi bir sınırlamanın halkın adalet sistemine olan güvenini sarsacağını" ileri sürdü.

Avukatlar, bağımsız atanmış bir yargı mensubunun söz konusu belgelerin kişisel mi yoksa başkanlık dokümanları mı olduğu ile gerçekten sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının anlaşılması için incelemesine sunulması gerektiğini kaydetti.