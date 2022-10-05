Trump evinde bulunan gizli belgelerle ilgili dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından elde edilen yaklaşık 100 gizli belgeyi, bağımsız bir hakemin veya özel bir hakimin incelemesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Trump'ın avukatları, üst mahkemeye açtığı davada 11. ABD Temyiz Mahkemesinin gizli belgelerin bağımsız incelemesini reddeden karına itiraz etti.
Avukatlar, Yüksek Mahkemeden, Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulundu.
Dava dosyasında avukatlar, "Bu davanın eşine rastlanmamış koşulları - 45. ABD Başkanı'nın, siyasi rakibinin ve halefinin yönetimi tarafından soruşturulması - Bölge Mahkemesinin daha ihtiyatlı davranmasının kayda değer gerekliliğini; ayrıca adaleti, şeffaflığı ve kamu güveninin devamlılığını temin etmek için yargıç tarafından özel bir görevli atanmasını zaruri kılmıştır." ifadelerini kullandı.
Trump'ın evine yapılan baskınla elde edilen belgelerin şeffaflıkla incelenmesi talep eden avukatlar, "bir başkanın evine yapılan baskın sırasında ele geçirilen materyallerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde incelenmesine ilişkin herhangi bir sınırlamanın halkın adalet sistemine olan güvenini sarsacağını" ileri sürdü.
Avukatlar, bağımsız atanmış bir yargı mensubunun söz konusu belgelerin kişisel mi yoksa başkanlık dokümanları mı olduğu ile gerçekten sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının anlaşılması için incelemesine sunulması gerektiğini kaydetti.
TRUMP'IN EVİNE YAPILAN BASKIN
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskın hakkında 11 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamasında, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.
Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.
"Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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