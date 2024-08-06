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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, Elon Musk'a röportaj vereceğini duyurdu | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump, Elon Musk'a röportaj vereceğini duyurdu

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından ünlü iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi siyasetçiye desteğini açıkladı. Trump bugün yaptığı açıklamadaysa Musk'a röportaj vereceğini bildirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 06.08.2024 - 23:24 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:24
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        Musk, Trump'la röportaj yapacak
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk’a röportaj vereceğini açıkladı.

        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
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        Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tesla, SpaceX ve X’in CEO’su Musk’la “önemli bir röportaj yapacağını” söyledi.

        78 yaşındaki siyasetçi görüşmenin 12 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini duyururken başka bir ayrıntı vermedi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
        #Musk
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