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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, ABD Başkanı Biden hakkında "çürümüş" ve "çarpık" siyasetçi ifadelerini kullandı

        Eski ABD Başkanı Trump, ABD Başkanı Biden hakkında "çürümüş" ve "çarpık" siyasetçi ifadelerini kullandı

        Eski ABD Başkanı Trump, ABD Başkanı Biden'ın politikalarını eleştirerek Biden için "çürümüş" ve "çarpık" siyasetçi ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:37
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        Trump'tan Biden'a: Çürümüş ve çarpık bir siyasetçi
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden hakkında "çürümüş" ve "çarpık" siyasetçi ifadelerini kullandı.

        Trump, otomobil endüstrisinin önemli merkezlerinden Michigan'da yaptığı konuşmada, Biden'ın otomobil işçilerinin grevine katılmasını ve elektrikli araçlara geçiş yanlısı politikalarını eleştirdi.

        Eski Başkan, konuşmasında "Diğer ülkelerin işlerimize ve servetimize tecavüz etmesine ve yağmalamasına izin vermek için rüşvet alarak zenginleşildiğinde yan gelip yattılar. Onlarca yıldır, ABD'li işçilere gözden çıkarılabilir, işlere ise elden çıkarılabilir gözüyle bakan Biden gibi çürümüş ve çarpık liderleri izlediniz." dedi.

        Trump, Biden'ın Michigan'a otomobil üretim sektöründe çalışan işçilerin grevinde görüntü vermeye geldiğini ancak işçilerin işsiz kalmasının sebebinin kendi politikaları olduğunu ileri sürdü.

        Biden'ın elektrikli araçlara verdiği desteği ise "cehenneme geçiş" olarak nitelendiren Trump, bu adımın Amerikan otomobil endüstrisinin sonu olabileceği uyarısında bulundu.

        Trump, "çarpık Biden için verilen her oyun otomobil endüstrisinin geleceğinin Çin'de belirlenmesi anlamına geleceğini" iddia etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #joe biden
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