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        Haberler Dünya Amerika Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama

        Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 02:43
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        Trump'a 4 yeni suçlama
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        Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında Trump hakkında 4 yeni suçlamada bulunuldu.

        AA'nın haberine göre; Trump'ın, "2020 başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlı olduğu" ifadesine yer verilen iddianamede, eski Başkan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yalanlar yaydığı kaydedildi.

        Bu iddiaların yanlış olduğu ve Trump'ın da bunu bildiği vurgulanan iddianamede, eski Başkan'a "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltildi.

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        Trump'ın 3 Ağustos'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        TRUMP, KENDİSİNE SUÇLAMA YÖNELTİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

        Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yerel saatle 16.41'de yaptığı paylaşımda Trump, "Dengesiz Jack Smith'in 2024 başkanlık seçimine müdahale etmek için saat 17.00'de en sevdiğiniz başkan olan şahsım aleyhinde bir başka sahte iddianame yayınlayacağını duydum. Bunu neden 2,5 yıl öne yapmadılar? Neden bu kadar beklediler? Çünkü bunu tam da seçim kampanyamın ortasına koymak istediler. Bu, savcılık görevlerinin suistimal edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak 2021 Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde" olduğunu ve bu nedenle aleyhinde iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini söylemişti.

        Eski ABD Başkanı, 27 Temmuz'da ise avukatlarının Adalet Bakanlığı yetkilileriyle "verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" belirtmiş, görüşmede kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetmişti.

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        6 OCAK KONGRE BASKINI

        ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

        Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

        Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

        Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

        Komitede, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığına Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edilmişti. Komitenin tavsiyesi sembolik addedilirken Adalet Bakanlığı konuyla ilgili kendi soruşturmasını yürütüyor.

        TRUMP HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

        Donald Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişiminde bulunduğu iddiasıyla "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

        İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında ikinci kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

        Trump'a, 27 Temmuz'da, yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmesi talimatını verdiği iddiası dahil ilave suçlamalar yöneltilmişti.

        Daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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