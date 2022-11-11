Trump "büyük duyuru"yu erteleyecek mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da yapacağını açıkladığı "büyük duyuru"yu ertelemeyi düşündüğü belirtildi.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre 8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin umduğu dalgayı yakalayamaması üzerine partiden ve ekibinden Trump‘a “büyük duyuruyu” ertelemesi için baskı yapıldığı kaydedildi.
The Washington Post’un haberinde, Trump’ın açıklamayı erteleme tavsiyesini dikkate aldığı ancak henüz kesin kararını vermediği ifade edildi.
Danışmanların, özellikle Georgia’da adayların oy oranında yüzde 50’yı bulamadığı için 6 Aralık’ta yapılacak ikinci tura ertelenen senato seçimlerinin sonucunu beklemelerini istediği bilgisi paylaşıldı.
Trump, ara seçimlerden önce Ohio eyaletinde yaptığı son kampanya sırasında 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıklamıştı.
"15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." diyen Trump'ın söz konusu açıklamasında 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etmesi bekleniyordu.
Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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