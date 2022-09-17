Eski ABD Başkanı Bush’a yönelik saldırıyı 'Belçika istihbaratı önledi'

ABD’de bu yılın başlarında Eski Başkan George W. Bush'a yönelik bir saldırı girişiminin Belçika İstihbarat Servisi’nin uyarısı sonrası engellendiği ortaya çıktı.
Suriye’den dönen IŞİD savaşçılarını takibe alan Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), dördü Türkiye, Mısır ve Danimarka üzerinden ABD’ye kaçırılan Irak istihbaratının eski üyelerinden oluşan yedi kişilik suikast timine ulaştı.
ABD merkezli medya kuruluşlarının, "FBI, eski Başkan George W. Bush'a yönelik suikasti engelledi” başlığıyla duyurduğu saldırı girişimi, eski Irak istihbaratına bağlı “Al-Raed” (gök gürültüsü) birliği üyeleri tarafından planlandı.
Haberlere göre Iraklı bir sığınmacı olan Shihab Ahmed Shihab liderliğindeki tim, Dallas'taki bir konuşma sırasında Bush'u öldürmeye hazırlanıyordu.
Shihab, Bush'un Teksas eyaletindeki Dallas ve Crawford'da bulunan evlerinin çevresinde hazırlık amaçlı keşif gezileri yaptı ve evlerin çevresindeki güvenlik önlemlerini filme aldı.
O dönem ABD güvenlik birimlerinin hedefinde olmayan Shihab, Irak ve Suriye’den dönen IŞİD savaşçıları ile sempatizanlarını takip eden Belçika Gizli Servisi’nin dikkatini çekti.
Belçikalı medyasına göre, VSSE’nin “saldırı gerçekleştirme motivasyonuna sahip potansiyel tehlike” olarak gördüğü bir IŞİD üyesi, aniden Shihab ile sıkı ve düzenli temasa geçti.
Görüşmelerde potansiyel olarak tehlikeli kişiler de dahil olmak üzere insan kaçakçılığı konuları ele alındı.
Belçika İstihbaratı, uzun süren takibin ardından geçen yıl ABD güvenlik makamlarını olası bir "çok tehlikeli bağlantı" konusunda bilgilendirildi.
Belçika’nın uyarısının ardından, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından hızla bir soruşturma başlatıldı.
Geçen yıl Kasım ayında bir FBI ajanı sahte kimlikle Shihab Ahmed Shihab’la iletişim kurarak saldırı timine sızmayı başardı.
Irak’ın işgalindeki rolü nedeniyle eski Başkan George W. Bush'u öldürmek istediğini söyleyen Shihab, FBI ajanı olduğunu bilmediği hücrenin yeni üyesinden, sahte polis veya FBI kimliği ve rozeti bulması için yardım istedi.
Bu yılın başlarında FBI operasyonu sonucu gözaltına alınan Shihab, “Al-Raed” birliğinin 7 üyesinin Başkan Bush’a yönelik saldırı planını itiraf etti.
FBI, suikast amacıyla Türkiye, Mısır ve Danimarka üzerinden ABD’ye kaçırılan hücre üyelerini gözaltına alarak, Bush’a yönelik saldırıyı önledi.
VSSE’ye göre, Belçika'nın, ABD’ye verdiği “altın tüyo” sayesinde, Amerikan topraklarında bir terör hücresinin yakalanması ve eski başkana arşı aktif bir saldırı planının çökertilmesi, çok sık rastlanan bir durum değil.
Bu nedenle, Belçika İstihbaratı, yaşanan gelişme nedeniyle gurur duyuyor.
Anvers Üniversitesi’nden güvenlik ve gizli servisler uzmanı Kenneth Lasoen, “Bu durum istisnai, bazen VSSE gibi küçük bir güvenlik servisinin ABD'deki büyük kardeşlere yardım edebildiği de oluyor. Sonuçta, dünya çapında her şeyi bilemezsiniz ve bazen 'küçük bir oyuncunun' çok önemli bir katkısı olabilir” diyor.
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Eski ABD Başkanı Bush’a yönelik saldırıyı 'Belçika istihbaratı önledi'/eski-abd-baskani-busha-yonelik-saldiriyi-belcika-istihbarati-onledi-3521264
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