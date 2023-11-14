Eski ABD Başkan Trump'ın ablası evinde ölü bulundu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ablası 86 yaşındaki eski yargıç Maryanne Trump Barry evinde ölü bulundu.

Manhattan'daki dolandırıcılık davası için duruşmaya gelen Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. halasının ölümü doğruladı ve "Bu sabah buraya geldiğimde halam vefat etti. Onunla yakındım, bu zor bir gün" dedi.

ABD basınında çıkan haberlerde Maryanne Trump Barry'nin, Manhattan'daki evinde pazartesi sabah saatlerinde ölü bulunduğu belirtildi. New York Polis Departmanı, 86 yaşındaki kişinin yatağında baygın bir şekilde bulunduğunu açıkladı ve sonrasında kimliğini doğruladı. Maryanne Trump Barry'nin sebebi otopsi sonrasında belli olacak.

Maryanne, 1983 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından New Jersey Bölge Mahkemesine yargıç olarak atanmıştı. Maryanne, 2019 yılında emekli olmuştu. Eski ABD Başkan Trump ise ablasının hayatını kaybetmesine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.