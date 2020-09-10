Eski AA Genel Müdürü Öztürk ajans günlerini kitaplaştırdı

AA

"Anadolu Ajansıyla İlk Tanışma", "100. Yıl Vizyonu", "Dünya Ligine Çıkış", "Sofistike Projeler, Stratejik Hamleler" ve "Hikayenin Sonu" şeklinde beş bölümden oluşan kitapta Öztürk, görev aldığı sürede yaşadıklarını anlatıyor.

Kitapta, Öztürk'ün göreve geldiği yıllarda bir hayali olduğuna işaret edilerek, çalışma arkadaşlarıyla AA'yı dünyanın ilk beş ajansı arasına sokma hedefiyle yola çıktıklarından bahsediliyor.

Çalışmada aynı zamanda AA'nın uluslararası basın camiasında yer edinebilmek için yaşadığı zorluklara da değinen Öztürk, gelişen Türkiye'ye uyum sağlayabilecek uluslararası ajans olmanın önemini vurguluyor.

Kemal Öztürk, AA'nın 2011-2014 yılları arasında uluslararası bir marka olma mücadelesini kaleme aldığı kitabının detaylarını AA muhabirine anlattı.

Anadolu Ajansına kuruluşunda Atatürk ve arkadaşları tarafından bir misyon yüklendiğini belirten Öztürk, "Milli Mücadelenin sesini Türkiye ve dünyaya duyurmak için bir ajans kurmayı hedeflemişlerdi. AA'nın kuruluş felsefesi ve misyonu, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaktı. Osmanlıca başlayan yayınları daha sonraki yıllarda Fransızca ve İngilizce olarak genişletilmişti." dedi.

Yıllar ilerledikçe AA'nın bu misyonunun unutulduğunu dile getiren Öztürk, Türkiye'de resmi makamların açıklamalarının dahi yabancı basın aracılığıyla uluslararası medyaya servis edildiğini, AA'yı kuruluş misyonuna döndürmek için bir atılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Ortak Bir Hayal Kurmak" adlı eser Yarın Yayıncılık'tan çıktı.