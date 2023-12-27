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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ESK'dan kesimlik sığır satışı - İş-Yaşam Haberleri

        ESK'dan kesimlik sığır satışı

        Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara kesimlik sığır satışı yapacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:19
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        ESK'dan kesimlik sığır satışı
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        ESK'nin internet sitesinden, firmalara yapılacak sığır satışının detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, kurumun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi olduğu anımsatılarak "Bu kapsamda, kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

        Kesimlik büyükbaşların teslimatının Derince-Bandırma Limanı’nda yapılacağı ve teslimattan itibaren üç gün içerisinde kurum personeli gözetiminde kesimlerin gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, başvuruların 27 Aralık 2023 ile 8 Ocak 2024 arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, elde edilecek karkas etlerin fiyatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

        "Kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) canlı kilogram satış fiyatı 130 lira + KDV’dir. Kurumumuza ilk defa canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satın alma başvurusunda bulunan firmalar, satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz ve imzalı bir şekilde teslim edecektir. Kurumumuzdan daha önce canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmaların ise halihazırdaki evrakları incelenecek olup, dilekçe ile başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır."

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