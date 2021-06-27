Eşiyle tartıştı, kendisini tüfekle vurdu

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartışan Şükrü F., duvarda asılı tüfekle kendini vurdu.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis, evin sokağa açılan avlusunda eşi Hörü F. ile tartışan Şükrü F. ile karşılaştı.

Polisin sakinleştirmeye çalıştığı 3 çocuk babası Şükrü F., birden içeri girip duvardaki tüfeği alarak kendisine doğrulttu. Polisin ve eşinin ısrarlarına rağmen tüfeğin tetiğine basan Şükrü F., omzundan yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şükrü F., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şükrü F.'nin bir çocuğu olay sonrası gözyaşlarını tutamadı. Çocuğu yakınları teselli etti.

Eşi ise, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Hörü F., "Eşinizle neden tartıştınız" sorusuna, "Büyütecek bir sorun yok" karşılığını verdi.