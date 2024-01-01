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        Akıllara durgunluk verdi! Eşiyle tartıştı aracını uçuruma yuvarladı

        Antalya Alanya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede karısıyla tartışan bir kişi otomobiliyle uçurum kenarına geldi. Daha sonra ise park ettiği aracını iterek uçurumdan yuvarladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:36
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        Eşiyle tartıştı, aracını uçuruma yuvarladı!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan kişinin uçuruma yuvarladığı otomobili kullanılamaz hale geldi.

        İddiaya göre, eşiyle tartışan M.Y. otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi. M.Y, yol kenarına park ettiği otomobilini iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı.

        M.Y. bölgeden uzaklaşırken, aracın uçuruma yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Halatlar yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı incelemede araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

        Polisin ifadesini başvurmak üzere M.Y'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

        Bu arada, kullanılamaz hale gelen otomobilin, daha sonra vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı belirtildi.

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