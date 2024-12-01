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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kurşun yağdırdı

        Kırıkkale'de motosikletiyle evine dönen bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 20:22 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:25
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        Yasak ilişki iddiası! Kurşun yağdırdı
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        Kırıkkale'deki olay, Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş (51), husumetlisi B.Ç. isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Şüpheli B.Ç., işlediği cinayetin ardından aracıyla kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Mehmet Tektaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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        Olay yerinde kriz geçiren yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti. Polis, kaçan cinayet zanlısı B.Ç. ile şüpheli şahsın oğlu M.Ç.'yi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakaladı.

        Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

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