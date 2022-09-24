Eşiyle birlikte 3 kişiyi öldürmüştü! İşte katliamın nedeni!

Giresun'un Espiye ilçesinde, dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde aile katliamı yaşanmıştı.
EŞİYLE KONUŞMAYA GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre Nuri Çamur, bir süre önce evi terk eden 1 yıllık eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi.
ÜÇÜNE DE KURŞUN YAĞDIRDI
Yanındaki tabancasını çeken Nuri Çamur, eşi Dilek ve baldızı ile kayınbiraderinin eşine peş peşe ateş etti. Nuri Çamur, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiğe çekti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
3'Ü ÖLDÜ, KATİL ZANLISI YAŞIYOR
Ancak Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
BOŞANMA DAVASINA KIZMIŞ
Nuri Çamur´un birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için de kayınbiraderinin evine gittiği, çıkan tartışmada da silahını çekip ateş ettiği belirtildi. Nuri Çamur'un daha önce de eşini tehdit ettiği, evine dönmeye zorladığı ifade edildi.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsilerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Dilek Çamur ile kız kardeşi Ayşe Kılıç, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Damla Çubukçu'nun cenazesinin ise götürüldüğü İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.
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