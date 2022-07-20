YKS sonuçlarının beklenenden erken açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. TYT-AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum olarak gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci 2022 Eşit Ağırlık bölümleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ile sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık (EA) Eşit Ağırlık bölümleri taban puanları...