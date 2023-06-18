2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans eşit ağırlık bölümleri ve taban puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavının ardından araştırılmaya başlandı. YKS AYT ve TYT puanları ile tercih edilecek eşit ağırlık bölümleri ve meslekleri adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Hukuk, psikoloji, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi, ekonomi gibi bölümleri tercih edecek olanlar taban puanları ve başarı sıralamasına göre yerleştirilecekler. İşte 2023 YKS Eşit Ağırlık puanı ile alım yapan bölümler, mesleklerin taban puanları ve başarı sıralaması...