10 ameliyat geçirdi

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manolya Genç'in bacağını kaybetmesine neden olan olay, geçen mayıs ayında, İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Oruç, geçen yıl mart ayında Onur Akman ile evlendi. 1, 5 aylık evliliğinin ardından Onur Akman, askerlik için Diyarbakır'a giderken, Manolya Akman kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi.
Akman, 2018'in Kasım ayında ise eşine, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Eşi ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'ı telefonda, 'Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız. Her şey çok güzel olacak' diyerek, yeniden birlikte yaşamaya ikna etti.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
İkinci kez bir araya gelen çift yine sorun yaşamaya başladı. Bir ayın sonunda Manolya Akman, yine şiddet görmeye başladı. Çift, geçen mayıs ayında tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Onur Akman, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfek ile Manolya Akman'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda kalan Manolya Akman'ın sol bacağı diz altından kesildi. Olay sonrası kaçan Onur Akman ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Akman hakkında İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. İlk duruşma 3 Eylül'de görülecek.
10 AMELİYAT GEÇİRDİ
Toplam 10 ameliyat geçiren Manolya Akman ise 2,5 aylık tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Akman, annesi ve kız kardeşiyle birlikte İzmir'den ayrılıp Muğla'ya yerleşti. Psikolojik tedavisi devam eden Manolya Akman, yaşadığı korku dolu anları, DHA'ya anlatarak, "Kadına şiddeti kınıyorum. Çok acı günler geçiriyorum. Artık bu olayların sona ermesini istiyorum. Daha fazla kadının ölmesine dayanamıyorum. Hastane sürecinde olduğu gibi şu anda bile şikayetimden vazgeçmem için tehdit alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" dedi.
Akman, sonunun, Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi.
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