Eşinin vasiyeti arılar geçim kaynağı oldu - MUĞLA

Zorlar Mahallesi'nde ailesinin geçimini arıcılıkla sağlayan Hasan Bayırlı'ya, 2013 yılında akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı her geçen gün ilerleyen Bayırlı, bu sırada eşi Şerife Bayırlı'ya arılarını emanet etti.Eşinin ölümünün ardından 50 kovan arıya bakamayacağını düşünen Şerife Bayırlı, arıları satmayı düşünürken eşinin vasiyeti aklına geldi.Kararından vazgeçen Bayırlı, komşularının da desteğiyle baktığı arılarla geçimini sağlıyor.İki çocuk annesi Bayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta evlendiğini, hayatın yükünü hala taşıdığını söyledi.Eşiyle bütün sıkıntılara rağmen omuz omuza vererek zorluklara göğüs gerdiklerini anlatan Bayırlı, çok mutlu bir evliliği olduğunu, her şey çok güzel giderken eşinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.- "Arılarım belki bana şifa oldu"Eşi vefat ettikten sonra arıları topladıklarını ancak satmaya kıyamadığını aktaran Bayırlı, "2016'da gittiğim bir sağlık merkezinde rahim kanseri olduğumu öğrendim. Çok şükür kanseri yendim. Arılarım belki de bana şifa oldu." dedi.Bayırlı, gücü yettiğince arılarla ilgileneceğini belirterek "Bahar mevsiminde arıların vızıltısını duyunca neşeleniyorum. Hastaysam bile ağrılarımı unutuyorum." diye konuştu.Arılarla çocukla ilgilenir gibi ilgilendiğini anlatan Şerife Bayırlı, "Arı bakım istiyor. Peteğine bakacaksınız. 'Aç mı susuz mu?' diye bakacaksın. Arı ilgi istiyor. Kovanlarını temizliyorum." ifadelerini kullandı.Bayırlı, hasat ettiği balı hem sattığını hem de eşe dosta hediye ettiğini söyledi.Kovanlarını, iyice yaşlandığında kızı ve oğluna emanet edeceğini ifade eden Bayırlı, en büyük mutluluğunun, eşinin hatırası arılara sahip çıkmak olduğunu söyledi.
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