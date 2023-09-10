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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin tüfekle vurduğu kadın öldü

        Tüfekle vurulan Fatma öldü! Eşi, "kaza" dedi

        Kahramanmaraş'ta eşi İsmail Yenigül tarafından av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan koca, eşini kaza sonucu vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:57
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        Eşinin tüfekle vurduğu kadın öldü
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        Kahramanmaraş'ta eşi İsmail Yenigül'ün (45) tüfekle vurduğu Fatma Yenigül (41) yaşamını yitirdi.

        Olay, gece saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İsmail-Fatma Yenigül çiftinin evinden silah sesi gelince, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Av tüfeği ile vurulan Fatma Yenigül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak İsmail Yenigül'ü gözaltına aldı.

        İfadesinde, eşini kaza sonucu vurduğunu belirten İsmail Yenigül, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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