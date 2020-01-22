Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erkan Dursun getirildi

SAVCI, “YARALAMA SONUCU ÖLÜM” DEDİ

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında eşi kasten öldürmek suçundan dava açıldığını ancak sanığın eşine karşı eylemi sırasında herhangi bir silah kullanmadığı, eylemi kendi rızası ile sonlandırdığı, maktulün ölümünün tedavi sürecinden sonra gerçekleştiğini belirtti. Sanığın kastının maktulü öldürmek olduğu konusunda dosyada şüpheden uzak delil bulunmadığını belirten savcı, söz konusu ölümün sanığı maktulü yaralaması neticesinde gerçekleştiğini ve ağırlaştırılmış yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SUÇSUZUM, BERAATIMI İSTİYORUM

Sanık Erkan Dursun ise Suçsuz olduğunu belirterek “iki çocuğum var. Tutuklu olduğum için mağdur durumdalar. Bu nedenle tahliyemi ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

MAHKEME, 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkında yaralama ve kasten öldürme suçundan dava açıldığını ifade ederek sanığın suçunun “Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Erkan Dursun’u, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.