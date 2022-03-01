Eşinin karaciğeriyle hayata tutundu, koronaya yenildi

Sakarya'da, eşinin verdiği karaciğer ile hayata tutunan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi, tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Jale Erkovan'a yaklaşık 1,5 ay önce İstanbul'da özel bir hastanede eşi tarafından verilen karaciğerin nakli yapıldı. Ameliyat sonrasında hayata tutunan 41 yaşındaki Erkovan, tedavi sürecinde koronavirüse yakalandı.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, tedavi gördüğü İstanbul'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkovan'ın cenazesi bugün Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.

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