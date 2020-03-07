Eşinin hastalığının ardından 4 çocuğuna sadece annelik değil babalık da yapıyor - İSTANBUL

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Esenler Fatih Mahallesi'nde yaşayan Esra ve Sercan Özdemir çiftinin 9 yaşında Ecrin Suden, 7 yaşında Hira Nur, 3 yaşında Melek Zümra ve 1 yaşında Adem isminde 4 çocukları oldu. Ailenin hayatı, 33 yaşındaki Sercan Özdemir'in 4 ay önce hastalanmasıyla zorlaştı.
Evlerine giren tek gelir Sercan Özdemir'in maaşıydı ancak Özdemir hastalanıp çalışmayı bırakınca aile o gelirden mahrum kaldı. Genç anne Esra Özdemir de 4 çocukla birlikte evin tüm sorumluğunu üstüne aldı.
Esra Özdemir, ailesini ayakta tutmak için gündelik işlere gitmek zorunda olduğu gibi çocuklarının bakımını da tek başına yapıyor.Yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Özdemir, evlendiği günden itibaren hiçbir sorun ve sıkıntısının olmadığını ancak 4 ay önce eşinin hastalanmasının ardından hayatlarının tamamen değiştiğini söyledi.
Eşinin griple başlayan hastalığının akciğerlerinde enfeksiyona kadar çıktığını ve KOAH başlangıcı olduğunu anlatan Özdemir, "Şu anda olması gereken en ufak bir tedaviyi bile karşılayacak durumda değiliz. Yeri geliyor ilaçlarını da alamadığım oluyor, eczanelere borç yapa yapa alıyorum." dedi.
Özdemir, tekstil işçisi eşinin çalışabildiği zaman iyi kazandığını ve tüm masraflarını karşılayabildiklerini anlatarak, şunları söyledi:
"Çok şükür kendi yağımızda kavruluyorduk. Kira borçlarımız olmuyordu, sıkıntıya düşmüyorduk. Eşimin rahatsızlığı bizi çok fazla geriye attı. Kira borçlarımız olmaya başladı. Bakkala, çocukların ihtiyaçlarına borç yapmaya başladım. Sağ olsun, geçmiş kiramı ödemede esnaftan bir ağabey yardımcı oldu. Kızımın öğretmeni var, o da bakkal borcuna yardımcı oldu."
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