Eşinin akrabası tabancayla öldürdü

AA

Mersin'de, tartıştığı eşinin akrabası tarafından tabancayla vurulan Şavkı Yiğit (62) hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesi Ali Menteşoğlu Caddesi'nde gece saatlerinde Şavkı Yiğit (62) ile eşinin akrabası H.T. (69) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., yanında getirdiği tabancayla Yiğit'e ateş etti.

Yiğit'in boynundan ağır yaralandığı olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan H.T. polis ekiplerince yakalandı.

*Fotoğraflar: İHA