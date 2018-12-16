Yaptığı tartışmanın ardından eşi ve kızını silahla öldüren emekli astsubay daha sonra kendini de öldürmek istedi.



AĞIR YARALANDI



DHA'nın haberine göre olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi’ndeki Özlem Evler Apartmanı’nda meydana geldi.



Emekli astsubay M.D. iddiaya göre evde eşi Nilüfer D. ve kızı Gizem D. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına tabancayla ateş açan M.D. aynı silahla intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayın ardından ağır yaralanan M.D. hastanede tedaviye alındı.