Eşini ve kayınpederini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

İHA

İzmir'de, dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak’ta bulunan bir evde, iddiaya göre, 4 katlı binanın 1’inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik(61) ile 2 baldızına ateş etti. BABA İLE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ İHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BALDIZLARI HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAYIP DARP ETMİŞ Olayın ardından 3 çocuğundan 2’sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman’da yaşarken eşi Berivan Uslu’yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

"BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın yaptığı katliama dair sorgusunda, “Batman’dan İstanbul’a oradan da İzmir’e geldim ve boşanma davası açtığı için öldürdüm” dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U., adliyeye sevk edildi.

CENAZELER AİLEYE TESLİM EDİLDİ Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aileye teslim edildiği ve baba-kızın götürüldükleri memleketleri Batman’da defnedilecekleri belirtildi.