Yasak aşk iddiası! Eşini bıçakladı

DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu Ahmad H. (34), eşi Bassela A. (28) ve tütün ürünleri dükkanı sahibi Murat T.'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan ve ifadesinde ilişkileri olduğu gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Ahmad H., tutuklandı.

Olay, önceki gün Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satılan dükkanda meydana geldi. Suriyeli Ahmad H., dükkan sahibi Murat T. ile kendi eşi Bassela A.'yı bıçakladı. Suriyeli kadın ile Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, Ahmad H. ise kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat T. ile Bassela A., tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Ahmad H. ise ifadesinde, Murat T. ile eşinin ilişkisi olduğunu öne sürüp, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ahmad H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.