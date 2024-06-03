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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp, intihar etti | Son dakika haberleri

        Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp, intihar etti

        Ankara yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Yasak aşk olayında Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdükten sonra kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:02
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        Yasak aşk cinayetle bitti!
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde Hasan Şimşek, eşi Esma Şimşek ve evde bulunan A.H.'yi bıçakla öldürdükten sonra kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

        Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları sinir geldikleri olay yerinde krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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