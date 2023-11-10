Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) çıkan tartışmada eşarbıyla boğup, boğazından bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti, ardından da Uygun'a verdiği bu cezayı 'haksız tahrik' ve 'takdir' indirimi yaparak 16 yıl 8 ay hapse indirdi.

1 YIL ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Olay, 24 Ocak'ta meydana geldi. Sinan Uygun ile 2 çocuğunun annesi, tekstil işçisi olan eşi Ummuhan Zerrin Uygun arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işsiz olan Sinan Uygun, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini eşarpla boğduktan sonra boğazından bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sinan Uygun ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin, 21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilirken, Sinan Uygun hakkında 1 yıl önce de eşinin yüzüne ütü basmaya çalıştığı, Ummuhan Zerrin Uygun'un şikayetçi olması üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Uygun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDE ÇOCUKLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Soruşturmanın ardından Sinan Uygun hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. İlk iki duruşmadaki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, aralarında bu nedenle tartışma çıktığını ileri süren sanık Uygun, son savunmasında, "22 yıllık evliydik. Eşim olanları anlattı. Cinnet getirdim. Olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı çok üzgünüm. Çocuklarımdan özür diliyorum. Mahkemenin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.

Mahkemede dinlenen bir tanık da Ummuhan Zerrin Uygun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını ve birkaç kez buluştuklarını söyledi.