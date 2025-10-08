Adıyaman da, edinilen bilgilere g&ouml;re, Kahta il&ccedil;esi Karşıyaka Mahallesi&rsquo;nde M.A.B. ile eşi B.B. (22), arasında hen&uuml;z belirlenemeyen bir nedenle tartışma &ccedil;ıktı. Tartışmanın b&uuml;y&uuml;mesi &uuml;zerine M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşi B.B.&rsquo;ye ateş etti. habericionecikanlar#100#left# BAŞINDAN VE KASIĞINDAN VURULDU İHA daki habere g&ouml;re başından ve kasık kısmından vurulan gen&ccedil; kadın B.B., kanlar i&ccedil;erisinde yere yığıldı. İhbar &uuml;zerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk m&uuml;dahalesi yapılan B.B., &ouml;nce Kahta Devlet Hastanesi&rsquo;ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi&rsquo;ne kaldırıldı. GEN&Ccedil; KADININ DURUMU CİDDİ Hastanede tedavi altına alınan B.B&rsquo;nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam m&uuml;cadelesi verdiği &ouml;ğrenildi. DOLAPTAN &Ccedil;IKTI G&Ouml;ZALTINA ALINDI &Ouml;te yandan olay yerine gelen polis ekiplerince &ccedil;evrede geniş g&uuml;venlik &ouml;nlemi alırken eşini vuran M.A.B., evde bulunan dolap i&ccedil;erisinde saklandığı sırada yakalandı. G&ouml;zaltına alınan ş&uuml;pheli, polis merkezine g&ouml;t&uuml;r&uuml;ld&uuml;.