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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini satırla öldüren zanlı yakalandı

        Eşini satırla öldüren zanlı yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini öldüren şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:35
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        Eşini satırla öldüren zanlı yakalandı
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        45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        HAPİSHANEDEN 8 AY ÖNCE ÇIKMIŞTI

        Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B'nin izini süren polis, Yenice Mahallesi'nde bir adres belirledi.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli adli işlemler için emniyete götürüldü. Öte yandan şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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