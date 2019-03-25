25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki olay, 18 mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, ikinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.
MERSİN'DE YAKALANDI
Polis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.
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