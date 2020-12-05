Eşinin boğazını kesip duş aldı! "Beni kurtarın kesecek!"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün gece saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 Sokak'ta, dört ay önce nikahlanan Ece (21) ve Sabri Çiçek (21) çiftinin yaşadığı daire, kadın cinayetinin son adresi oldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesinin yanından 4 ay önce kaçarak inşaat işçisi Sabri Çiçek ile evlenmek için Beyşehir'e gelen Ece Çiçek arasında tartışma başladı.
CİNAYETTEN SONRA DUŞ ALDI
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çiçek, Ece Çiçek'in vücudunun dört ayrı yerine bıçak sapladı, ancak ölmediğini düşünerek boğazını kesti. Cinayetin ardından önce duş alan sonra da balkona çıkarak polisi arayan Çiçek'in "Eşimi öldürdüm" diyerek ihbarda bulunduğu öğrenildi.
"ELİNDE SÜREKLİ TELEFON VARDI"
Çiçek, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntımız da olduğu için tartışmaya başladık. Bir an cinnet geçirdim ve öldürdüm'' dediği öğrenildi.
"BENİ KURTARIN, BENİ KESECEK" DİYE BAĞIRMIŞ
Genç çiftin tartışmasına tanık olan komşuları Aysel Kuru, "Seslerini duydum. Ece Çiçek, 'beni kurtarın, beni kesecek' diye bağırıyordu. Bunun üzerine evlerine gittim. Ancak o sırada çift, sakinleşmiş ve tartışmalarını bitirmiş görünüyordu. Yeni evli oldukları için birbirlerini anlayışla karşılamalarını söyledim. Sonra da evime döndüm" dedi.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Genç kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun Vezirköprü'de defnedilmek üzere Beyşehir'e gelen ailesine teslim edildi. Sabri Çiçek de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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