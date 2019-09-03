03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorlara 'Merdivenden düştü' denilen Saime Akkurt'nun vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni Akkurt, tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Medeni Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DHA'nın yaptığı haber, kamuoyunda büyük yankı bulurken, aile de tekrar suç duyurusunda bulundu. Ardından harekete geçen savcılık, Medeni Akkurt hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince gözaltına alının Akkurt, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı.
Medeni Akkurt´un mahkemede verdiği ifadesinde, "Eşimin akli dengesi yerinde değil. Dövdüğüm ve şiddet uyguladığım doğru değil" dediği öğrenildi.
EŞİNE UYGULADIĞI ŞİDDETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Tedavisi devam eden Saime Akkurt´un yakın akrabası olan Ekrem Ete, şiddetin 20 yıldır devam ettiğini söyledi. 4 Ağustos günü Medeni Akkurt'un eşine uyguladığı şiddeti anlatan Ete, "Eşiyle severek evlendi. 11 çocuğu oldu, en küçüğü 6 aylık. Kadın olay günü namazlık üstünde kocasına yalvarıyor. Kadını çocukları önünde dövüyor sonra çocukları dışarı çıkarıyor kafasına vura vura bırakıyor. Tek amacı onu öldürmekti. Eşini, 6 saat odaya kilitliyor. Çocuklarına da 'Anneniz sizinle şakalaşıyor' diyor. Sonra komşuları kadını Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüyor" dedi.
DEVLET KORUMASINA ALINDI
Öte yandan Saime Akkurt, tedavi gördüğü Midyat Devlet Hastanesi'nden alınarak, başka bir hastaneye götürüldü. Devlet korumasına alınan Saime Akkurt'un hangi hastaneye götürüldüğü, güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.
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