Eşini öldüren sanığa tahrik indirimi uygulandı - MUĞLA

AA

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öldürülen Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ve taraf avukatları katıldı.Tutuklu sanık Lütfi Sefa Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.Olayın tanığı Okan Duran ise duruşmaya Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Şikayetçi tanık Okan Duran, sanığı görmek istemediği için bugüne kadar duruşmalara katılmadığını söyledi.Savcılıkta ifade verdiği için duruşmalara bugüne kadar katılma gereği görmediğini anlatan Duran, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası sanığın daha fazla ceza alması için duruşmaya katıldığını dile getirdi.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Duran, sanığın kendisini ölümle tehdit ettiğini, olay günü Sakartepe’de durdukları sırada başka bir araçla gelip araçtan iner inmez kendilerine av tüfeğiyle ateş açtığını anlattı.

Duran, kendisinin olay anında şarampole atlayarak, yara almadan kurtulduğunu, yukarıya çıktığı zaman Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'i başlarından vurulmuş halde gördüğünü ifade ederek, "Olay tamamen planlanmış. Lütfü bizim gideceğimiz yolu ve yeri tasarlamış. Hata yok. Tasarlayarak üçümüzü de öldürmeye teşebbüs etti." dedi.

Sedef Berberoğlu’nun annesi Gülender Kan ise 7 yıl sonra kızını tekrar kaybetmiş gibi acı çektiğini belirterek, eski karardan dönülmemesi gerektiğini söyledi.

Müşteki avukatı Kemal Ertuğrul da eski kararda mahkemenin tahrik indirimi uygulamamasının hukuka uygun bir karar olduğunu savunarak, önceki kararın yerinde olduğunu düşündüklerini ve direnilmesini talep etti.

Sanık avukatı Talat Atasoy ise kendilerinin de kadın cinayetlerine karşı olduklarını fakat gerekçelerinin ortaya konulması gerektiğini düşündüklerini belirterek, bozma kararına uyulmasını istediklerini ifade etti.Sanık Lütfü Sefa Berberoğlu, tanığın anlattıklarının yalan olduğunu, olayda planlama ve tasarlama olmadığını savundu.

Mahkeme, sanığa Sedef Berberoğlu'nu öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tahrik indirimi uygulayıp 24 yıla, Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 14 yıl hapis cezasının ise yine tahrik indirimi ile 7 yıla düşürülmesine hükmetti.

Kararın ardından sanık avukatına 'senin de ciğerin yansın' diyerek tepki gösteren Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan, gazetecilere, "Bu kararla 'Buyurun kadınları öldürün' denildi. İndirim uygulandı. Sedef için 24 yıl, Okan için 7 yıl. Ağırlaştırılmış müebbet bozuldu. Erkeklere yol açıldı. Bu kararla kızımı da beni de tekrar öldürdüler." dedi.

Avukat Kemal Ertuğrul da bu karara itiraz edeceklerini, böyle bir kararın verilmesinin hem şaşırtıcı hem de üzücü olduğunu, haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getirdi.Duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile CHP Muğla Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut da Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösterdi.

- Olay

Muğla’da 13 Eylül 2013'te Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı 26 yaşındaki eşi Sedef Berberoğlu ile araçta bulunan 18 yaşındaki Abdullah Tekin'i pompalı tüfekle öldürmüş, 31 yaşındaki Okan Duran ise kaçarak kurtulmuştu.

Olayın ardından teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Mahkeme, sanığı eşi Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını bozmuştu.