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Mersin'in Tarsus ilçesinde dün kahreden bir kadın cinayeti daha meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana’da ikamet eden Serdar Dahak (36),boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Emine Dahak’ın (32) kaldığı babasına ait Tarsus Yenice Mahallesi Altun Sokaktaki evin önüne geldi. Dün sabah saatlerinde Emine Dahak’ın evden çıktığı esnada yanına gelen Serdar Dahak, bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan tabancayı çıkartarak, eşinin başına doğru ateş etti. Serdar Dahak, ardından silahı kafasına doğrultarak tetiğe basarak intihar girişiminde bulundu.





Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un haberine göre, feci olayda başından ağır şekilde yaralanan Emine Dahak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yine aynı şekilde ağır şekilde yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan Serdar Dahak’ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Serdar Dahak’ın Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından, Serdar Dahak’ın, hangi organlarının alınacağı konusunda uzman ekibin çalışma yapacağı öğrenildi.